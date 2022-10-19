وزارة الأسرى تستقبل مجموعة من طالبات مدرسة الكرامة الابتدائية للبنات

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم مجموعة من طالبات مدرسة الكرامة الابتدائية للبنات، وذلك ضمن برنامج أسبوع غرس وتعزيز القيم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس قطاع غزة.

من جانبه رحب د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " بالوزارة بالطالبات، مشددا على أهمية تعريف الجيل الصغير بثقافة الأسر، مشيراً بأنهم صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، الذي يحاول الاحتلال إسكاته عند الحديث عن انتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال .

وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وواقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى.