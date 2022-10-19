القضاء يفتتح دورة لمندوبي الوحدات التنظيمية وفريق الجودة بوزارة العدل

غزة- الرأي

افتتح المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالتعاون مع وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل، دورة تدريبية لتطوير مهارات مندوبي الوحدات التنظيمية وفريق الجودة بوزارة العدل، بحضور محمد أبو بركة مستشار وزير العدل لشؤون المعهد العالي للقضاء، محمد الشنطي مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل، و د. جبر أبو صبحة من عمادة الجودة والتطوير بالجامعة الإسلامية، ومحاضر اللقاء الأول من الدورة.

ورحب محمد أبو بركة بالحضور جميعاً مبيناً أهمية التدريب في إكساب المشاركين المهارات الشخصية والمهنية والسلوكية اللازمة لتطوير قدراتهم، بما ينعكس على تطوير العمل والسلوك المهني، وتحسين الأداء الوظيفي للارتقاء بالعمل.

بدوره، رحب محمد الشنطي بالحضور، مؤكداً على أهمية الدورة في تطوير مهارات مندوبي الوحدات التنظيمية وفريق الجودة، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الخطة التنفيذية التي وضعتها وحدة تطوير الأداء المؤسسي للارتقاء بالكادر البشري وصقل مهاراته، بما يضمن رفع جودة العمل وتحسين الخدمات.

وتحدث د. جبر أبو صبحة في عنوان "الجودة الشاملة وتقييم مراكز الخدمة" كمحور من عدة محاور تتناولها الدورة، بمشاركة 15 متدرب ومتدربة بواقع 30 ساعة تدريبية.