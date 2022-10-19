الأوقاف تُنفذ دورة علمية بعنوان "أهل سما" للقراءات الثلاثة

غزة- الرأي

نفذت دائرة القرآن الكريم/إناث بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية دورة علمية بعنوان "أهل سما" للقراءات الثلاثة (نافع وابن كثير والبصري)، استهدفت 50 مُدرسة ومُشرفة من قسم القراءات القرآنية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء.

بدورها، أكدت مدير الدائرة أ. مها الشوبكي على أهمية الدورة في تعزيز دور المُدرسة الرسالية وغرس القيم وتعديل السلوك، والارتقاء المهني للمُدرسات في قسم القراءات القرآنية، لافتةً إلى أن تعلم القراءات القرآنية ومدارستها وتعليمها تُعد من السنن المهجورة التي ينبغي الاهتمام بها.

وأشارت إلى ضرورة العمل على تأسيس كادر يتمتع بقدر من الكفاءة العلمية والمهنية المطلوبة للارتقاء بالمستوى العام، مشيدةً بجهود القائمين المتميزة والمبذولة في تدريس القراءات والروايات لجميع الفئات العمرية في المجتمع.