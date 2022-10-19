الاتصالات و الشرطة الفلسطينية يبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ بمدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح وذلك لتجسيد سبل التعاون بين الوزارة وجهاز الشرطة الفلسطينية وذلك في إطار خدمة المواطنين.

من جانبه قدم م. سهيل مدوخ شكره لقيادة الشرطة الفلسطينية على جهودهم التي بذلوها وما زالوا في حماية وتأمين الوزارة ومكاتب البريد على مدار سنوات والعمل على تأمين وحماية منظومة العمل البريدي.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك وسبل تطوير آليات العمل من أجل تحقيق جودة الخدمات على الشكل الأمثل.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الإدارات العامة العاملة في جهاز الشرطة الفلسطينية على جهودهم المستمرة في القيام بواجبهم في خدمة الوزارة وأبناء شعبنا.