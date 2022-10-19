العمل تنظم يوماً دراسياً حول السلامة والصحة المهنية

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل اليوم الأربعاء، يوماً دراسياً حمل عنوان "السلامة والصحة المهنية في إدارة النفايات الطبية" بالشراكة مع الجامعة الإسلامية، وبرعاية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

يأتي اليوم الدراسي بحضور باحثين مختصين ومهتمين، بالإضافة إلى أكاديميين وأصحاب اختصاص في مجال النفايات الطبية، وتم تنفيذه تحت مظلة اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وضم اليوم الدراسي عدة أبحاث ودراسات ذات أهمية كبيرة في ملف إدارة النفايات الطبية بالمستشفيات الحكومية والأهلية، موزعة على جلستين علميتين، بهدف الخروج بتوصيات تساهم في حل مشكلة التخلص من النفايات الطبية.

وأكد م. طلعت أبو معيلق مدير عام التفتيش وحماية العمل بالوزارة، أن اليوم الدراسي تم تنظيمه نظرا للأهمية الكبيرة لملف إدارة النفايات الصلبة، مشيرا إلى أنه تم عرض عددا من الدراسات المحكمة علميا، للمساهمة في وضع نظام سليم مؤسس بطريقة علمية للتعامل مع النفايات الطبية.

من جانبه، أشاد د. زياد أبو هين مدير مركز الأزمات والكوارث في الجامعة الإسلامية باهتمام وزارة العمل في مشكلة النفايات الصلبة، مثمنا ًالأبحاث العلمية التي تم عرضها خلال اليوم الدراسي.

وطالب أبو هين الجهات المختصة بأخذ توصيات اليوم الدراسي على محمل الجد، والعمل وفقا لنتائجها، من أجل إدارة الملف بصورة سليمة، وضمان تجنب المخاطر للعاملين في هذا المجال.

وأشارت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل إلى أن أبرز توصيات اليوم الدراسي تتمثل في تنفيذ حملات توعية وتدريبات حول فرز النفايات الطبية من المصدر للطواقم الطبية العاملة في المؤسسات الصحية، وأخذ التدابير اللازمة واتباع إرشادات السلامة المهنية خلال العمل لا سيما خلال مراحل الجمع والترحيل والمعالجة والتخلص.

كما خلص اليوم الدراسي إلى رفع مستوى التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بإدارة النفايات الطبية، من أجل حل المشاكل القائمة لتطوير النظام، والعمل على تنشيط الدور الرقابي لمتابعة منتجي النفايات الطبية والتأكد من اتباعهم الطرق الصحيحة لفرز النفايات والتخلص منها حسب الأنظمة والقوانين.

وأكدت التوصيات على ضرورة إعداد خطة إجرائية لتوفير وتطوير وسائل وأدوات البنية التحتية اللازمة للتخلص من النفايات الطبية السائلة داخل المستشفيات بالشكل الذي يتلاءم مع المخاطر.

وتم مناقشة نتائج الدراسات المُقدمة مع الباحثين والمهتمين الذين تابعوا فعاليات اليوم الدراسي، وتسليط الضوء على النتائج السلبية من أجل متابعتها مع جهات الاختصاص، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.