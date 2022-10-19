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بالشراكة مع الوفد الطبي المصري

مستشفى غزة الأوروبي تجري عمليات معقدة في جراحة العظام والعيون

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:38

مستشفى غزة الأوروبي تجري عمليات معقدة في جراحة العظام والعيون
مستشفى غزة الأوروبي تجري عمليات معقدة في جراحة العظام والعيون

غزة- الرأي

واصلت الكوادر الجراحية في قسمي جراحة العظام والعيون في مستشفى غزة الأوروبي، إجراء سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة وذلك بالشراكة مع الوفد الطبي المصري متعدد التخصصات والذي وصل إلى قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى غزة الأوروبي د. جمال أبو هلال خلال حديث معه اليوم الأربعاء، إن الكوادر الجراحية في المستشفى وبالشراكة مع الوفد الطبي المصري أجرت منذ مطلع الأسبوع نحو 18 عملية جراحية كبرى من بينها جراحات متعلقة بالكسور المعقدة وتشوهات خلقية وخلع ميلاد إلى جانب جراحات الكتف، مشيراً إلى أن العمليات لا تزال تتابع في القسم لإنجاز أكبر قدر من العمليات.

ولفت د. أبو هلال إلى أن من شأن إجراء مثل هذه العمليات تخفيف عبئ السفر عن أبناء شعبنا من المرضى الذين يحتاجون مثل هذه العمليات الجراحية، مشيراً إلى المهارة العالية والهمة الكبيرة التي يتمتع بها الكادر الجراحي المصري في إجراء العمليات.

بدوره، أشاد استشاري جراحة العظام من الوفد المصري د. أسامة طراف بالطواقم الطبية المحلية وقدراتها العالية وحرصها الشديد على الاستفادة والتعلم.

وعلى صعيد متصل، أجرت الكوادر الجراحية في قسم العيون بمستشفى غزة الأوروبي العديد من العمليات الجراحية الناجحة بالشراكة الوفد الطبي المصري.

وقال استشاري طب وجراحة العيون د. محمد أبو مدكور، إن الكوادر الجراحية في المستشفى أجرت العديد من العمليات من بينها عمليات إزالة المياه البيضاء وعمليات زراعة العدسات وعمليات جلوكوما، مشيراً إلى أهمية مثل هذه العمليات في التخفيف من قوائم الانتظار وتخفيف عبئ السفر إلى الخارج عن المرضى.

بدوره، قال استشاري طب وجراحة العيون بالوفد المصري د. هاني نصر إن إجراء العمليات بشكل مشترك مع الكوادر الجراحية الفلسطينية يمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، مشيداً بأداء وقدرات الطواقم الطبية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يختتم الوفد الطبي المصري جولته إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد إجراءه العديد من العمليات الطبية النوعية والمعقدة في تخصصات مختلفة.
وبدورها، ثمنت وزارة الصحة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وللقطاع الصحي الفلسطيني من خلال ارسال المعونات الطبية والوفود الطبية المتتالية لخدمة المرضى من أبناء شعبنا.

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