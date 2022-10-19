وزارة العمل تصدر توضيحات حول مشروع "صمود٢"

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة العمل الفلسطينية بغزة، مساء اليوم، توضيحات بخصوص مشروع التشغيل المؤقت "صمود٢".

وأكدت الوزارة أنه بناءً على قرارات متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية اليوم، تم إعتماد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صمود٢.

وأوضحت أن المشروع يستهدف الخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم المتوسط، والمسجلين عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل ورابط الجودة.

وذكرت الوزارة أنه سيستفيد من المشروع 600 خريج/خريجة موزعين بتوزيع نسبي مدروس على مناطق قطاع غزة، ومن قائمة الدور العام بنسبة 5٪ من ذوي الإعاقة، 25٪ إناث والباقي ذكور.

وبيّنت أن الخريجين سيعملون على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر في القطاع الأهلي والخاص، مؤكدةً أنه سيتم إرسال رسائل للمستفيدين من المشروع خلال الأيام المقبلة.

وجددت الوزارة تأكيدها على سعيها الدائم للتخفيف من أزمة البطالة وتعزيز صمود الخريجين الباحثين عن عمل، في ظل الصعوبات الكبيرة والتحديات.