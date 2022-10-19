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لحشد المواقف الداعمة للمقاومة والتحرير

قاسم: حماس مهتمة بعلاقات قوية بالمنطقة

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:49

غزة- الرأي:

أكد الناطق باسم حركة " حماس " حازم قاسم أن الحركة مهتمة أن يكون لها علاقات قوية مع الدول المحيطة بفلسطين المحتلة، لحشد المواقف السياسية الداعمة للمقاومة ومشروع التحرر.

وقال قاسم: "إن زيارة وفد قيادي رفيع من حركة حماس ضمن وفد فصائلي لسوريا ولقاءه الرئيس بشار الأسد يأتي في إطار تطوير العلاقة مع سوريا".

وأوضح أنه تم الاتفاق على طي صفحة الماضي وتطوير العلاقة بين حماس وسوريا بما يخدم شعبنا ومشروعنا، مبينا أنه قبل اللقاء كانت وساطات ومراسلات بين الحركة وسوريا وبدعم من الحلفاء بالمنطقة.

وفي شأن آخر، رحب قاسم بالإفراج عن ممثل حماس السابق بالسعودية د.محمد الخضري، مثمنا قرار المملكة الأردنية الهاشمية باستقباله.

ولفت إلى أن الخضري كان يعمل بنظام دبلوماسي بالسعودية، متمنيا أن يشمل الإفراج المعتقلين كافة.

وأشار قاسم إلى أن هناك تواصلا مع السعودية بمستويات مختلفة للإفراج عن باقي المعتقلين.

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