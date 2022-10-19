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حماس: سيبقى عدي التميمي أيقونة وطنية فلسطينية

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:52

غزة- الرأي:

 قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، مساء الأربعاء، إن الشهيد عدي التميمي سيبقى أيقونة وطنية فلسطينية، تمثل شجاعة الفلسطيني في نضاله ضد المحتل وبسالة المقاتل المستعد للتضحية بأغلى ما يملك.

وارتقى الشهيد عدي التميمي بعد خوضه اشتباكًا مسلحًا عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: "يتوهم الاحتلال بأن استشهاد البطل عدي التميمي منفذ عملية شعفاط، يمكن أن يوقف هذه الانتفاضة المتصاعدة".

وأضاف: "سنكون دائمًا بانتظار عدي جديد يواصل القتال ضد هذا المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وتابع قاسم: "يحاول الاحتلال أن يرمم صورته جيشه وأجهزته الأمنية، عبر الاحتفال بقتل الشهيد عدي التميمي، لكن فرحته لن تطول لأن الشباب الثائر سيواصل ثورته المجيدة".

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