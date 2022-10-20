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متى يكون ألم الكتف من أعراض سرطان الرئة؟

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:38

متى يكون ألم الكتف من أعراض سرطان الرئة؟
متى يكون ألم الكتف من أعراض سرطان الرئة؟

غالبًا ما يحدث ألم الكتف بسبب الالتهاب أو إصابات العضلات، وفي بعض الأحيان  يمكن أن يكون ألم الكتف من أعراض سرطان الرئة، وعلى الرغم من أن ألم الكتف ليس عرضًا شائعًا لسرطان الرئة ، فإن أي ألم مستمر وغير مبرر يتطلب زيارة الطبيب لمزيد من التحقيق.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يمكن أن يسبب سرطان الرئة ألمًا مرجعيًا في الكتف، و يشير الألم الرجيع إلى أن الألم يبدأ في منطقة واحدة من الجسم ، لكن الشخص يختبره في منطقة مختلفة.

من المرجح أن تسبب بعض أنواع سرطان الرئة ألمًا رجعيًا أكثر من غيرها.

أورام سرطان الرئة بانكوست
 

أورام البانكوست هي نوع نادر نسبيًا من سرطان الرئة. أنها تمثل 3-5 ٪ مصدر موثوق لحالات سرطان الرئة.

تتطور هذه الأورام في أخدود يسمى التلم العلوي في الجزء العلوي من الرئتين. غالبًا ما تسبب ألمًا شديدًا في الكتف على نفس الجانب من الجسم مثل الرئة المصابة لأن التلم العلوي قريب من الكتف.

إذا كان ورم البانكوست يؤثر على الضفيرة العضدية - وهي شبكة من الأعصاب في أعلى الكتفين - فقد يسبب ألمًا في الكتف والذراع.

يمكن أن ينتشر الألم إلى الرأس والرقبة والصدر، و قد يعاني الشخص أيضًا من ضعف أو ألم أو وخز في أيديهم وأصابعهم.

أبلغ 96 ٪ من المصابين بسرطان الرئة في بانكوست عن آلام في الكتف كأحد الأعراض الأولى.

متلازمة هورنر
 

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بورم بانكوست من مجموعة من الأعراض تسمى متلازمة هورنر ، والتي يمكن أن تساهم بشكل أكبر في ألم الكتف،  يمكن أن تسبب هذه المتلازمة أيضًا أعراضًا غير متكافئة مثل:

 

-جفن متدلي على الجانب المصاب

-تقلص في تلميذ واحد

-تغيرات في التعرق ، مثل قلة التعرق على جانب واحد من الوجه

-غرق مقلة العين في التجويف العظمي

-في حين أن أعراض متلازمة هورنر عادة ما تكون خفيفة ، فمن المحتمل أن يتطلب السبب الأساسي تشخيصًا في الوقت المناسب وعلاجًا فوريًا.

تعرف على المزيد حول متلازمة بانكوست وأورام البانكوست ومتلازمة هورنر .

-ورم الظهارة المتوسطة

-ورم الظهارة المتوسطة هو نوع من سرطان الرئة يحدث عادة نتيجة التعرض للأسبستوس لفترات طويلة.

 

تتشابه أعراض ورم الظهارة المتوسطة مع أعراض الأنواع الأخرى من سرطان الرئة قد يكون ألم الكتف أيضًا أحد أعراض ورم الظهارة المتوسطة ، لكن الأطباء لا يعرفون مدى شيوعه.

تشمل الأعراض الأخرى :

ضيق في التنفس

ألم في جانب واحد من الصدر

بحة في الصوت والسعال

مشكلة في البلع

تورم في الوجه والذراعين

 

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