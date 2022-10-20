السياحة تنظم مسار توعوي للمعالم التاريخي لطلاب جامعتي فلسطين والأزهر

غزة- الرأي

نظمت وزارة السياحة والآثار جولة معرفية إرشادية لوفد من طلبة جامعتي فلسطين والأزهر عن المعالم التاريخية في قطاع غزة بالشراكة مع هيئة المستقبل للتنمية .



وقد شملت الجولة التعريف بالإرث الإنساني الفلسطيني في البلدة القديمة وشواهدها العمرانية الدينية والمدنية، والمتجذرة منذ آلاف السنين، وكان ابرزها زيارة متحف قصر الباشا ، وسوق القيسارية ، وسبيل الرفاعية، والكنيسة البيزنطية بشمال غزة وموقع البريج التاريخي ، وموقع دير القديس هيلار يون بالنصيرات.

واستمع طلبة الجامعات إلي شرح مفصل عن الجهود المبذولةفي الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، فضلاً عن تقديم خدمة الإرشاد التعريفي عن كل معلم ومزار تا يخي ، ومراحل الإكتشاف والتنقيب فيه، والتعرف على مقتنياته والدلالات الحضارية له.

وأكدت العلاقات العامة بالوزارة سعيها المتواصل لنشر التوعية المجتمعية خاصة للشباب الطموح ، وتزويد المزارات بخدمة الإرشاد لاستقبال الوفود المحلية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية والدولية للمعالم الأثرية، بما يخدم ترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها وإرثها ومقدراتها ومعالمها وهويتها الوطنية.



وأشاد ممثل هيئة المستقبل نضال الأخرس اعجابه وتقديره بما تم تحقيقه من تطوير للمواقع الأثرية الهامة، مؤكداً على تعزيز المبادرات والأعمال التطوعية للتعريف بالمقدرات التاريخية الفلسطينية و الإسهام والمشاركة في اسناد حفظ الموروث الثقافي والتراث الفلسطيني .