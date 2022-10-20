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المرور: وفاة و3 إصابات بـ 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الخميس، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن 10 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية، نتجت عنها وفاة و3 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة المواطن محمد مازن أبو العلا 19 عاماً من سكان خانيونس متأثراً بإصابته إثر دهسة من مركبة على مفترق الفجم على شارع صلاح الدين بمحافظة خان يونس، مؤكدةً أنها أوقفت السائق وحجزت المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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