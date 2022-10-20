بنزيمه يقود الريال لعبور إلتشي بثلاثية في الدوري الإسباني

احتفل النجم الفرنسي كريم بنزيمه بتتويجه مؤخرا بجائزة (الكرة الذهبية)، التي حصل عليها من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية كأفضل لاعب في العالم هذا العام، وقاد فريقه ريال مدريد للفوز 3 / صفر على مضيفه إلتشي، اليوم الأربعاء، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعزز الريال موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي يستضيف فياريال غدا الخميس في نفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 3 نقاط، ليواصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، ويظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وافتتح الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للريال في الدقيقة 11، قبل أن يضيف بنزيمه الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 75، فيما أضاف مارك أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة .89

وشهدت المباراة واقعة نادرة الحدوث، بعدما ألغي حكم المباراة 3 أهداف أخرى للريال، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بواقع هدفين لبنزيمه وهدف للنمساوي ديفيد ألابا.

ويأتي هذا الفوز السهل، ليتلقى الريال، المنتشي بفوزه على برشلونة في المرحلة الماضية للبطولة يوم الأحد الماضي، دفعة معنوية جديدة، قبل لقائه الهام مع ضيفه أشبيلية يوم السبت المقبل.

بدأت المباراة بهجوم من جانب ريال مدريد، الذي بحث عن هدف مبكر يريح به الأعصاب، وأحرز كريم بنزيمه هدفا في الدقيقة السادسة، لكن سرعان ما ألغاه حكم المباراة بداعي سقوط زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في مصيدة التسلل، قبل أن يمرر الكرة للمهاجم الفرنسي.

وترجم الريال سيطرته على اللقاء، بعدما أحرز فالفيردي هدفا للفريق الملكي في الدقيقة .11

وبعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي الريال، وصلت الكرة إلى فينيسيوس جونيور، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بالدفاع وتصل إلى فالفيردي، الذي أطلق قذيفة مدوية من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يمين إدجار باديا، حارس مرمى إلتشي، وتعانق الشباك.

واصل الريال نشاطه الهجومي وأحرز ديفيد ألابا هدفا آخر للفريق الأبيض في الدقيقة 26، لكن سرعان ما تم إلغاؤه، بعدما أثبتت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وقوع بنزيمه في مصيدة التسلل، قبل تمريره الكرة إلى اللاعب النمساوي.

نشط لاعبو إلتشي نسبيا عقب هدف ألابا الملغي، وسدد نيكولاس فيرنانديز من خارج المنطقة، لكن الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى الريال، أبعد الكرة بصعوبة بالغة لركنية لم تسفر عن شيء.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى سدد لوكاي بويي من خارج المنطقة، لكن الكرة ذهبت إلى منتصف المرمى، لتذهب إلى أحضان لونين، وينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مباغت من جانب إلتشي، وكاد بويي أن يمنح التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، حينما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

نظم الريال صفوفه من جديد، وأحرز بنزيمه هدفا آخر في الدقيقة 60، لكن الحكم ألغاه مرة أخرى، بعد ثبوت وقوع داني كارفخال في مصيدة التسلل، قبل أن يرسل الكرة له.

وأضاع رودريجو فرصة محققة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 68، بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس، لكنها ذهبت ضعيفة إلى باديا.

في المقابل، أهدر كارلوس كليرك لاعب إلتشي فرصة مؤكدة للتعادل في الدقيقة 70، حيث تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس، لكن لونين أبعدها ببراعة لركنية لم تسفر عن شيء.

وجاء عقاب الريال سريعا على ضياع فرصة إلتشي، بعدما أحرز بنزيمه الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة .75

وتبادل النجم الفرنسي الكرة مع رودريجو، قبل أن يسدد تصويبة زاحفة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين باديا، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتعانق الشباك.

واستغل الريال حالة الاستسلام التي بدا عليها لاعبو إلتشي عقب هدف بنزيمه، ليضيف ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة .89

وتابع أسينسيو كرة عرضية رائعة من الجانب الأيسر عبر رودريجو، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة على يمين حارس إلتشي، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تسكن شباكه، لينتهي اللقاء بفوز سهل لفريق المدرب الإيطالي كارلوس أنشيلوتي بثلاثية بيضاء.

(د ب أ)