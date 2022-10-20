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ليفربول يفوز على ويستهام ويواصل صحوته بالدوري الإنكليزي

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:48

ليفربول يفوز على ويستهام ويواصل صحوته بالدوري الإنكليزي
ليفربول يفوز على ويستهام ويواصل صحوته بالدوري الإنكليزي

واصل ليفربول صحوته بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، وحقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، والثالث في آخر ثلاث مباريات خاضها بكل البطولات، بعد تغلبه على ضيفه ويستهام يونايتد 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 12 من المسابقة.

ورفع ليفربول، الذي فاز في المرحلة السابقة على مانشستر سيتي 1 /  صفر ، وقبلها حقق فوزا كبيرا على رينجرز الاسكتلندي 7 1/ في دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد  رصيد ويستهام عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة 22، فيما أضاع جارود بوين لاعب ويستهام فرصة التعادل لفريقه بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، خيم التعادل السلبي على مواجهة برينتفورد وضيفه تشيلسي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع.

من جانبه فاز نيوكاسل على ضيفه إيفرتون 1 / صفر.

وسجل ميجيل ألميرون هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة .31

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز ساوثهامبتون على مضيفه بورنموث 1 / صفر.

وسجل تشي أدامز هدف المباراة الوحيد لساوثهامبتون في الدقيقة التاسعة.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

(د ب أ)

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