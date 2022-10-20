مستشفى الصداقة التركي يطلق فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

غزة- الرأي

أطلق قسم السلامة ومكافحة العدوى بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، وذلك تحت شعار " سنوات من الجهد والانجاز لمستقبل صحي آمن ".

وتتضمن الفعاليات إقامة محاضرات وركن توعوى يتضمن لوحات إرشادية ومجسمات للتعريف بأهمية إجراءات مكافحة العدوى والسلامة.

وألقت أ. حنان فياض رئيس قسم السلامة والعدوى محاضرة عن رصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بحضور مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني د. صبحي سكيك.

من جانبه أكد مدير المستشفى د. صبحي سكيك على أهمية هذه الفعاليات، معتبراً اياها خطوة ضرورية لضمان تقديم خدمة آمنة وذات جودة عالية بما يضمن سلامة متلقي الخدمة والقائمين عليها.