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التعليم بغزة تُنظم وقفات اعتزاز بالمدارس لروح الشهيد عدي التميمي

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:52

التعليم بغزة تُنظم وقفات اعتزاز بالمدارس لروح الشهيد عدي التميمي
التعليم بغزة تُنظم وقفات اعتزاز بالمدارس لروح الشهيد عدي التميمي

غزة- الرأي
نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة وقفات فخر واعتزاز في المدارس الحكومية إهداءً وتخليداً لروح الشهيد البطل عدي التميمي الذي استشهد في اشتباك مسلح بطولي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الليلة الماضية.

 وجرى تنفيذ الوقفات خلال الطابور المدرسي الصباحي، حيث تمت قراءة الفاتحة، وتلاوة بيانات نعي للشهيد، ورفع صوره، والأعلام الفلسطينية، والشعارات واللافتات والكلمات التي تؤكد على الاعتزاز ببطولة الشهيد عُدي وتضحيته فداء لفلسطين والقدس.

 ومن واللافتات والكلمات التي كتبها وتحدث بها الطلبة عن الشهيد عدي: وداعاً شهيد القدس، شهيد فلسطين، وداعاً للشهيد البطل الذي لقن العدو درساً لن ينساه، إلى جنات الفردوس،  سنواصل طريق عدي، إذا استشهد عدي فهناك ألف عدي، تحية للمقاوم القوي العنيد، نفتخر بأهل القدس، نفتخر بالمقاومة الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس.
وتأتي هذه الفعاليات التي دعت إليها الوزارة في المدارس ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي يؤكد على الاعتزاز بالشهداء والمقاومة الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
يشار إلى أن الشهيد عدي التميمي نفذ قبل عشرة أيام عملية فدائية في القدس ضد جنود وقطعان مستوطني الاحتلال ثأراً لما يحدث من انتهاكات بحق المسجد الأقصى من قبل الاحتلال، حيث أصبح مُطَارِدَاً للاحتلال الإسرائيلي إلى أن استشهد في اشتباك مسلح بطولي الليلة الماضية.

التعليم بغزة تُنظم وقفات اعتزاز بالمدارس لروح الشهيد عدي التميمي 311472213_3064249453866557_4677239500379072831_n (1) 311586897_3064249523866550_7474791028994267007_n 311490084_3064249490533220_4834303256782419543_n 311472213_3064249453866557_4677239500379072831_n
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