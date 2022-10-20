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مخفية داخل شحنة ملابس

"المكافحة" تحبط تهريب كمية حبوب مخدرة عبر معبر "أبو سالم"

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:24

غزة- الرأي

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، تمكنها من إحباط تهريب شحنة حبوب مخدرة عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

وقالت "المكافحة" في تصريح لها، إنها أحبطت تهريب كمية من الحبوب المخدرة مخفية داخل شحنة ملابس واردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت المكافحة أنه بناء على معلومات لديها، تابعت مسار شحنة الملابس منذ وصولها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر التجاري، وتابعتها حتى استلامها من قبل أصحابها.

وأضافت أنه تم ضبط شحنة الملابس أثناء محاولة تخزينها، وعند تفتيشها تم العثور على 4 آلاف حبة مخدرة من نوع "كبتاجون" (روتانا) مخفية داخل حبكة قطع الملابس.

وأوضحت المكافحة أنها أوقفت مشتبهاً به وبحوزته المواد المذكورة، وهو (ب، ظ) 20 عاماً.

وأكدت أنها أحالت القضية والمضبوطات والموقوف إلى النيابة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وشددت مكافحة المخدرات على المضي في جهود مكافحة تهريب وترويج آفة المخدرات القاتلة، وملاحقة المتورطين فيها؛ لحماية المجتمع الفلسطيني من مخاطرها.

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