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المالية: ضريبة القيمة المضافة عمل متواصل وانجازات عديدة

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:48

المالية: ضريبة القيمة المضافة في الفروع عمل متواصل وانجازات عديدة
المالية: ضريبة القيمة المضافة في الفروع عمل متواصل وانجازات عديدة

غزة- الرأي
أكدت وزارة المالية أن  مكاتب ضريبة القيمة المضافة في محافظات غزة تتبع للإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، حيث تقدم كل الخدمات المتعلقة بتحصيل الضريبة من المكلفين وفق النظام.
وقال مدير فرع خان يونس أ.حسن عبد الهادي إن مكتب ضريبة القيمة المضافة بالمحافظات الجنوبية يصدر مئات خلوات الطرف شهريا، إضافة لإتمام ملفات ضريبة السيارات التجاري والعمومي، ومتابعة ملفات الشركات والمكلفين.
وأوضح عبد الهادي أن موظفي الضريبة ينظمون جولات ميدانية لمتابعة الشركات غير المسجلة وإدراجها بنظام ضريبة القيمة المضافة، ويعلمون على توسيع القاعدة الضريبية وحل عشرات القضايا شهريا.
بدوره بين مدير فرع الشمال أ.اياد الشنطي أن دفع الضريبة خدمة وطنية تساهم في تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ومنها الصحة والتعليم والأمن، لافتاً إلى أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة معمول به في كل أنحاء العالم.
 وأكد الشنطي أن الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة تقدم تسهيلات كثيرة للمكلفين، وتراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية لهم، مشدداً على أن موظفيه يستمعون إلى شكاوى المواطنين واقتراحاتهم، ويعملون على حلها وفق القانون.
وتتكون مكاتب ضريبة القيمة المضافة في المحافظات من عدة أقسام منها قسم القضايا، والمشتغلين، والارجاع الضريبي، والمعلومات، والأرشيف

 

 

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