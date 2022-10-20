وكالة الرأي الفلسطينية التلعيم تعلن عن فتح باب تجديد الترخيص للمراكز التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: ضريبة القيمة المضافة عمل متواصل وانجازات عديدة وكالة الرأي الفلسطينية العدل تتناول في برنامج "اعرف حقك"اختصاص هيئة توثيق جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "المكافحة" تحبط تهريب كمية حبوب مخدرة عبر معبر "أبو سالم" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفدًا من الإتحاد الأوروبي بموقع القديس هيلاريون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2374) الخميس 20 أكتوبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تُنظم وقفات اعتزاز بالمدارس لروح الشهيد عدي التميمي وكالة الرأي الفلسطينية محطات التحلية والآبار بوزارة التعليم توفير مياه الشرب في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الصداقة التركي يطلق فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي ينظم اليوم العلمي الرابع لاضطرابات الغدة الدرقية
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال ورشة عمل بين وحدتي التخطيط والحاسوب

المواصلات تناقش إطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص منشآت المهن التخصصية

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:03

المواصلات تناقش إطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص منشآت المهن التخصصية
المواصلات تناقش إطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص منشآت المهن التخصصية

غزة- الرأي
نظمت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بالتعاون مع وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة النقل والمواصلات ورشة عمل حول إطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص منشآت المهن التخصصية، وذلك اليوم في مقر الوزارة بحضور أ. بهاء الأغا نائب مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، وعدد من موظفي الحاسوب والإدارات ذات العلاقة.
رحب الأغا بالحضور مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

واعتبر أن هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في تعزيز البنية التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي كأحد الأهداف الرئيسة التي تسعى الوزارة لتحقيقها، موضحاً أن الورشة تهدف للتعريف بآلية الدخول والتعامل مع نافذة الموظف.
واعتبرت م. رانيا إبراهيم مدير دائرة أنظمة وتطبيقات الإنترنت أن منظومة الخدمات الإلكترونية للمهن التخصصية هي باكورة الخدمات الإلكترونية التي تسعى وحدة الحاسوب لإنجازها خلال الفترة المقبلة، وأضافت أن هذه الخدمة تعمل على توفير الوقت على جميع المستفيدين والمتعاملين مع النظام، وتساعد في خلق بيئة عمل تكاملية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بما يسرع ويسهل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمة، وتضمن أيضا كفاءة ودقة لإنجاز الخدمة بالشكل المطلوب.
وأوضح م. عبد الرحمن كعبر مزايا المنظومة الجديدة وأبرز المشاكل الموجودة في النظام اليدوي التقليدي الذي يتم التعامل من خلاله حاليا وكيفية التغلب عليها، وقدم شرحا تفصيليا لكيفية الدخول للبوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب للمواطن، وعن كيفية استقبال الموظف للطلب من جهة أخرى.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الاستفسار والنقاش للحضور من الموظفين ذوي العلاقة.

المواصلات تناقش إطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص منشآت المهن التخصصية 311735948_5372122479577501_574087914546287223_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟