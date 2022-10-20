المواصلات تناقش إطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص منشآت المهن التخصصية

غزة- الرأي

نظمت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بالتعاون مع وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة النقل والمواصلات ورشة عمل حول إطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص منشآت المهن التخصصية، وذلك اليوم في مقر الوزارة بحضور أ. بهاء الأغا نائب مدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، وعدد من موظفي الحاسوب والإدارات ذات العلاقة.

رحب الأغا بالحضور مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

واعتبر أن هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في تعزيز البنية التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي كأحد الأهداف الرئيسة التي تسعى الوزارة لتحقيقها، موضحاً أن الورشة تهدف للتعريف بآلية الدخول والتعامل مع نافذة الموظف.

واعتبرت م. رانيا إبراهيم مدير دائرة أنظمة وتطبيقات الإنترنت أن منظومة الخدمات الإلكترونية للمهن التخصصية هي باكورة الخدمات الإلكترونية التي تسعى وحدة الحاسوب لإنجازها خلال الفترة المقبلة، وأضافت أن هذه الخدمة تعمل على توفير الوقت على جميع المستفيدين والمتعاملين مع النظام، وتساعد في خلق بيئة عمل تكاملية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بما يسرع ويسهل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمة، وتضمن أيضا كفاءة ودقة لإنجاز الخدمة بالشكل المطلوب.

وأوضح م. عبد الرحمن كعبر مزايا المنظومة الجديدة وأبرز المشاكل الموجودة في النظام اليدوي التقليدي الذي يتم التعامل من خلاله حاليا وكيفية التغلب عليها، وقدم شرحا تفصيليا لكيفية الدخول للبوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب للمواطن، وعن كيفية استقبال الموظف للطلب من جهة أخرى.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الاستفسار والنقاش للحضور من الموظفين ذوي العلاقة.