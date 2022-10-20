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الإعلام الحكومي يدين سحب جائزة الصحافة الدولية من الصحفية حماد

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:04

غزة- الرأي

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة سحب مؤسسة تومسون رويترز جائزة "كورت شورك" للصحافة الدولية من الصحفية الفلسطينية شذى حماد، بعد أيام قليلة من منحها إياها، إثر تحريض إسرائيلي ضدها بدعوى "معاداة السامية".

وأعرب المكتب في بيان له اليوم الخميس، عن تضامنه الكامل مع الصحفية حماد والتي واجهت آلة القتل الإسرائيلية إلى جانب شهيدة الواجب شيرين أبو عاقلة.

واستنكر المكتب الإعلامي تحيز الرواية الغربية الممنهجة والتي زادت عن حدها، وغض الطرف العلني عن نشر الحقيقة فيما يخص القمع والإرهاب الحقيقي الذي تمارسه آلة الحرب الإسرائيلية تجاه الأطفال والمدنيين في كامل فلسطين عموما وقطاع غزة تحديدا.

وعد المكتب في بيانه سحب الجائزة تجاوزاً وانتهاكاً للأعراف المهنية وأخلاقيات الصحافة، وانحيازاً سافراً إلى جانب الاحتلال (الإسرائيلي) الممعن في انتهاك حرية العمل الصحفي عبر قتل الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم بأشكال مختلفة

وطالب المكتب الإعلامي جميع المعنيين من مؤسسات صحفية وهيئات حقوقية بالوقوف والتضامن مع ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون من انتهاكات تتمثل في الملاحقة والقمع والقتل والإيقاف عن العمل بحجج واهية وسحب الجوائز الدولية.

ودعا المكتب وسائل الإعلام المحلية والدولية بتكثيف تسليط الضوء على جميع الممارسات القمعية التي ينفذها الاحتلال مع سبق الإصرار والترصد بحق شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته من مدنيين وصحفيين بشكل سافر يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي تضمن الحماية لهم.

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