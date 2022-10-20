وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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20 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:17
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الخميس:
جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة
12:37اتحاد بلديات قطاع غزة يبحث قضايا هامة مشتركة
09:07استشهاد فتى متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال في البيرة
12:32فضائية الأقصى تكرم إدارة مجمع الشفاء الطبي
12:28بلدية جباليا النزلة تبدأ بإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة
08:20إضراب بالضفة والقدس وحداد بغزة على روح الشهيد التميمي
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