بلدية جباليا النزلة تبدأ بإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة

غزة- الرأي

أعلنت بلدية جباليا النزلة، البدء في حملة إزالة اللوحات الإعلانية للمحال التجارية المخالفة والآيلة للسقوط في مناطق النفوذ، حرصًا على سلامة المواطنين من الحوادث الناجمة عن سقوط اللوحات، خصوصًا مع قدوم فصل الشتاء ومصاحبته للمنخفضات الجوي.

وأفاد قسم الحِرف والصناعات في البلدية بأنه يمهل أصحاب اللوحات الإعلانية المخالفة والآيلة للسقوط ما مدته 72 ساعة لمراجعة البلدية والاستفسار، للبدء بعد ذلك في مرحلة الإزالة بالتعاون مع شرطة البلديات مطلع الأسبوع المقبل.

وقال: "في إطار الجهود المبذولة لاستقبال فصل الشتاء، وفي ظل قدوم المنخفضات الجوية المصاحبة للأمطار الغزيرة والرياح الشديدة؛ فستتم إزالة اللوحات الإعلانية للمحال التجارية المخالفة والآيلة للسقوط، والموضوعة في منتصف الطريق والمعلقة على حوائط المحلات وأعمدة الإنارة في الشوارع وغيرها من الأماكن.

وشدد قسم الحِرف والصناعات بأن هذ العمل يأتي ضمن الخطة التي أعدتها البلدية لتنظيم الحِرف واللوحات الإعلانية واليافطات، ومن أجل تفادي حوادث سقوط اللوحات، حرصًا وحفاظًا على سلامة المواطنين من الإصابة في تلك الحوادث التي من الممكن التعرض لها من دون سابق إنذار خلال فصل الشتاء، خصوصًا مع المنخفضات الجوية القوية.