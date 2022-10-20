فضائية الأقصى تكرم إدارة مجمع الشفاء الطبي

غزة- الرأي

كرمت فضائية الأقصى ممثلة بالمهندس شهاب حمش مدير دائرة الهندسة والوفد المرافق له، إدارة مجمع الشفاء والعاملين فيه ممثلة بمديرها العام د. محمد أبو سلمية، بحضور مدير الشئون الإدارية والمالية أ.سائد أبو عطا.

وأعرب د. أبو سلمية عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا على دور فضائية الأقصى في نقل الحقيقة ومعاناة أبناء شعبنا بالإضافة إلى أنها دائما تكون في مقدمة وسائل الإعلام.

كما وثمن دور العاملين والإعلامين بالفضائية والذين يضحون من أجل إيصال الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال.

وأشاد م. حمش بالجهود العظيمة التي تقدمها الطواقم الطبية بالمجمع والتي تشكل مثالاً يحتذى به في التفاني والتضحية وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى.