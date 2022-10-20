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بلدية دير البلح تؤكد على ضرورة بناء المنظومة الناقلة للمياه المحلاة

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:42

بلدية دير البلح تؤكد على ضرورة بناء المنظومة الناقلة للمياه المحلاة
بلدية دير البلح تؤكد على ضرورة بناء المنظومة الناقلة للمياه المحلاة

الوسطى- الرأي
أفاد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو أن أعمال تمديد شبكات مياه جديدة الجاري تنفيذها والتي تأتي ضمن مشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية المرحلة الأولى سيكون لها آثار إيجابية حول إمدادات المياه المقدمة حيث يتم إعادة صياغة خطوط المياه.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته سلطة المياه الفلسطينية بالتنسيق مع البلدية حول مشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية-المرحلة الأولى.
وأكد أن مشاركة المجتمع المحلي في هذه اللقاءات يساعد في تحديد آثار المشروع بشكل كبير ووضع الإجراءات اللازمة لتفادي الآثار السلبية وتعزيز الآثار الإيجابية.
وبين أن محطة التحلية المركزية من المقرر أن تغذي كامل قطاع غزة بالمياه المحلاة عبر تحلية مياه البحر، وأضاف: هذه الخطة ستنفذ على عدة مراحل آملين أن يتم تنفيذها بالشكل المعد له.
وتم خلال اللقاء مناقشة تفاصيل أنشطة المشروع المنفذة في بلدية دير البلح بالإضافة إلى تفاصيل نظام الشكاوى والاقتراحات.
من جانبه استعرض مازن أبو سمرة مدير البنية التحتية بسلطة المياه لمشاريع الدول المانحة- منحة البنك الدولي  تفاصيل المشروع ومكونات الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية مؤكداً على ضرورة بناء المنظومة الناقلة للمياه المحلاة.
وعدد أهداف المشروع من بينها حماية الخزان الجوفي من الاستنزاف، تزويد أكثر من 2 مليون إنسان بمياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى تمكين التنمية الاقتصادية وتقليل نسبة الفاقد.
وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش أمام المجتمع المحلي للنقاش وعكس مخاوفهم وتطلعاتهم حول المشروع.
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