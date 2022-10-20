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السياحة: وكالة التنمية البلجيكية تزور متحف قصر الباشا

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:54

السياحة: وكالة التنمية البلجيكية تزور متحف قصر الباشا
السياحة: وكالة التنمية البلجيكية تزور متحف قصر الباشا

غزة- الرأي

زار وفد من وكالة التنمية البلجيكية اليوم ، متحف قصر الباشا والذي يضم بين جنباته مقتنيات أثرية من مختلف الحضارات التي استوطنت فلسطين  .

وأشارت المرشدة الأثرية أ. نريمان خلة إلى أن الوفد الدولي استمع عبر الجولة داخل أروقة المتحف الوطني لشرح مفصل عن القيم الحضارية للقطع الأثرية ودلالتها وتاريخها،  وشاهد فلم يوثق تاريخ القصر المملوكي، مبينة  جهود الوزارة ودورها السيادي في الحفاظ عليه وتطوير وسائل عرض مقتنياته الأثرية.

وأكدت خلة على تكريس الدور التوعوي للزوار الأجانب والمحليين  وترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها وإرثها ومعالمها الوطنية وهويتها.

من جانبه، أكد ممثل الوكالة البلجيكية  على تعزيز الشراكة مع وزارة السياحة والتعاون في مجال الحفاظ على التراث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني.

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