الشرطة المجتمعية تُنهي "23" خلافاً مالياً بقيمة "225" ألف شيكل

غزة- الرأي

أنهت دوائر الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة "23" خلافاً مالياً بقيمة "225" ألف شيكل، وذلك على خلفية معاملات بيع وشراء تجارية وخلافات أخرى بين عدد من المواطنين .

وذكرت الشرطة المجتمعية في محافظة رفح أنها أنهت 3""خلافات مالية بقيمة "62" ألف و"550" شيكل، وذلك على إثر خلاف حول معاملات تجارية بين عدد من المواطنين، أبرزها خلافاً مالياً حول بيع وشراء "أشتالاً زراعية" بين مزارعين اثنين.

من جانبها أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس "6" خلافات مالية بقيمة "75" ألف و 220 شيكل بين عدد من المواطنين حول معاملاتٍ مالية وتجارية، مبينةً أن الخلافات تمثلت في معاملات مالية وخلافات حول سداد باقي ثمن قطعة أرض، لافتةً إلى أنها قدمت العديد من الحلول التي ساهمت في إنهاء الخلافات حسب الأصول.

كما وأنهت الشرطة المجتمعية في محافظة الوسطى "6" خلافات مالية بلغت قيمتها "35" ألف و230 شيكل نتيجة لخلافات على إثر معاملات تجارية أبرزها خلاف مالي بين مواطنٍ وتاجر لبيع الألومنيوم، وآخر حول دين شرعي بين اثني من المواطنين.

في السياق ذاته أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة غزة "5" خلافات مالية بقيمة "45" ألف شيكل تنوعت ما بين ديون شرعية وكمبيالات مالية ومعاملات تجارية بين عدد من المواطنين .

من جانبها أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة شمال غزة "3" خلافات مالية بقيمة "7" آلاف شيكل بين مواطنين على إثر ديون شرعية، ومعاملات تجارية تمثلت في عدم الإيفاء بالاستحقاقات المالية الناجمة عن البيع والشراء بين المواطنين.