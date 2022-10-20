فوز معلمتين من غزة بمسابقة أفضل عشرة معلمين على مستوى الوطن

غزة- الرأي

فازت المعلمتان نسرين قزعاط من مدرسة شعبان الريس الثانوية للبنات بمديرية شرق غزة، ولندا رمضان من مدرسة الجليل الثانوية بمديرية غرب غزة بجائزة ضمن أفضل عشرة معلمين على مستوى فلسطين وهي مسابقة تُنظّمها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونسكو.

وجرى الإعلان عن فوز المعلمتين في لقاء تم تنظيمه بمشاركة ممثلين عن الوزارة والاتحاد الأوروبي وذلك خلال فعاليات يوم المعلم العالمي "تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين"، حيث فاز في المسابقة أيضاً معلمين من الضفة الفلسطينة.

وتمكّنت المعلمة قزعاط من الفوز بسبب مبادراتها ونشاطاتها المتميزة لخدمة تدريس الكيمياء لطلبة المرحلة الثانوية.

حيث نفذت العديد من المبادرات منها: كن كيميائياً، وحياتنا كيمياء، وبيئتي مدرستي، الحديقة المائية، ومبادرة آية وقيمة لتؤكد أن المعلم رسالته ليست تعليمية فقط بل قيمية وتربوية، ونفذت مشروع الاستزراع السمكي لتعليم الطالبات في العلوم.

وتُوظف المعلمة العديد من الأساليب التدريسية منها: المسرح، لعب الأدوار، الواقع المعزز، المحاكاة في الكيمياء، تشجيع الطالبات على إنتاج المجسمات والمشاريع العلمية، الشراكة والتوأمة العلمية.

بدورها استطاعت المعلمة لندا تحقيق الفوز وذلك لتقديمها عدة مبادرات لتطوير تدريس مبحث الجغرافيا للمرحلة الثانوية منها: إعداد دليل مدن فلسطين السياحي وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يُعرّف الطلبة حول مدن وجغرافية فلسطين الموجودة في المنهاج بأسلوب سهل ومبسط.

كما صممت خرائط وكتب تفاعلية، وأطلقت مبادرة لكي لا ننسى خاصة بحياة الأسرى، وأعدت مجموعة من ورش العمل لتدريب المعلمين على رسم الخرائط الكنتورية في علم الجغرافيا، والعديد من المواد الاثرائية مثل بنك الأسئلة وأطلس الجغرافيا.

وقدّمت الوزارة التهاني للمعلمتين، مؤكدة أن هذا الفوز إنجاز جديد ويأتي ضمن تشجيع الوزارة الدائم للمبادرين وتقديم النشاطات التي تُعزّز وتطور العملية التعليمية والتربوية.