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الصحة: وضع سياسة ناظمة لمرضى الأوعية الدموية

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:15

الصحة: اللجنة التنفيذية لجراحة الأوعية الدموية تناقش آليات وضع سياسة ناظمة لمرضى الأوعية الدموية
الصحة: اللجنة التنفيذية لجراحة الأوعية الدموية تناقش آليات وضع سياسة ناظمة لمرضى الأوعية الدموية

غزة- الرأي
ناقشت اللجنة التنفيذية لجراحة الأوعية الدموية أليات وضع سياسة ناظمة لمرضى الأوعية الدموية، ووضع رؤية مستقبلية لخدمة الأوعية الدموية، بحضور مدير عام المستشفيات د. محمد زقوت.

كما ناقش أعضاء اللجنة عدة ملفات أبرزها ملف البورد وتوزيع الأطباء في ذات التخصص، والوقوف على الاشكاليات والمعيقات ومعالجتها، اضافة الى وضع سياسة ناظمة لمريض الكلى بما يخص تركيب AV Fistula من قبل أخصائي الأوعية الدموية.
وتم التوافق على عقد لقاء مشترك مع لجنة الكلى ومشرفي تمريض الكلى للمشاركة في وضع ألية لتحسين خدمة AV Fistula لمرضى الكلى.
وفى السياق، أوصى مدير عام المستشفيات برفع تصور لافتتاح غرفة تخصصية في قسم العمليات ووضع جهاز القسطرة القلبية للتقليل من تحويل الحالات خارج المستشفى وأيضا لتوفير خدمة القسطرة الطرفية في مجمع الشفاء الطبي.
من جانبه، دعا د.أحمد أبو ندى المدير التنفيذي للجنة الى إقرار ومعاينة المرضى ذو الصلة من قبل أخصائي جراحة الاوعية الدموية، وتشكيل فريق طبي مختلف التخصصات MDT في جميع المستشفيات.
ويشير د.خالد زمو مدير التخصصات الطبية الى أن هذا اللقاء هو الثاني للجنة الأوعية الدموية والذي يأتي في إطار اللجان التنفيذية المنبثقة من دائرة التخصصات الطبية بالإدارة العامة للمستشفيات التي تهدف الى تجويد الخدمات التخصصية.
 

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