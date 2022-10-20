مختبر مستشفى النصر يجري ٤٠ ألف فحص مخبري ِشهرياً

غزة- الرأي

أظهر التقرير الشهري لسبتمبر الماضي الصادر عن دائرة المختبر بمستشفى الرنتيسي النصر، أن عدد الفحوصات التي أُنجزت داخل المختبر وصلت الى أكثر من (37 ألف) فحص.

وبلغت عدد وحدات الدم التي تم صرفها 256 وحدة، وعدد وحدات البلازما 96 وحدة.

وأكد أ.أحمد ابو شعبان مدير دائرة المختبر، أن دائرة المختبر تحرص دوما على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة التي تقدمها للمرضى.

وتعتبر دائرة المختبر وبنك الدم من الدوائر المركزية الهامة في مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر، والتي تقدم جميع خدمات الفحوصات المخبرية لمجمع النصر الطبي (مستشفى العيون، مستشفى الطب النفسي، مستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر).

كما تعمل دائرة المختبر وبنك الدم على تقديم خدمة الفحوصات المخبرية على مدار الساعة، وتتميز بجودة العمل وتطبيق نظم الجودة التي تخضع لاختبارات دورية واتباع السياسات والتعليمات المعممة من إدارة المستشفى ووحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة للحصول على أدق النتائج بالجودة والسرعة المطلوبة.

كما أن دائرة المختبر تشارك في العديد من اللجان داخل المستشفى ولها دور فاعل في العديد من الانشطة العلمية والمناسبات التي تنظمها المستشفى.

وتشارك دائرة المختبر في اجتماعات مجلس الإدارة في المستشفى لمشاركة وإطلاع إدارة المستشفى على تفاصيل العمل وتلقي التعليمات والتوجيهات اللازمة وتعمل إدارة المستشفى على تذليل العقبات ومد يد العون بشكل دائم لضمان سير العمل بالشكل المطلوب والجودة المطلوبة.

واضاف أبو شعبان ان دائرة المختبر تتكون من الأقسام التالية (قسم الكيمياء، قسم الهيماتولوجي، قسم الميكروبيولوجي والسيرولوجي، قسم الباراسيتولوجي) وتتوفر خدمات هذه الاقسام في كلا المبنيين وتقوم بتقديم الخدمة على مدار الساعة، إضافة لقسم بنك الدم في مبنى الرنتيسي والذي يقدم خدمات نقل الدم ومشتقاته لكلا المبنيين جميع العيادات والأقسام (مثل غسيل الكلى، المناظير، الثلاسيميا، الاورام، الحضانة، العنايات المركزة وغيرها من الاقسام) إضافة لتقديم نفس الخدمات لمستشفى الدرة.

ويعمل في دائرة المختبر طواقم ذو كفاءة عالية وعلى درجة عالية من المسؤولية والالتزام بالأنظمة والقوانين واتباع السياسات والتعليمات وعددهم 40 شخصا من أخصائيي التحاليل الطبية ومعظمهم من حملة الشهادات العليا، موزعين على جميع فترات الدوام في كلا مبنى النصر ومبنى الرنتيسي، ويقدر حجم العمل الإجمالي 35,000 - 40,000 فحص شهريا.

وأوضح ابو شعبان انه رغم التحديات والأحداث التي يمر بها قطاع غزة وبرامج الطوارئ إلا أن هذا لم يمنع دائرة المختبر وبنك الدم من الاستمرار بتقديم الخدمات المطلوبة على اكمل وجه وإجراء جميع الفحوصات بأفضل الطرق وأدق الأجهزة وإصدار أدق النتائج.

وشهدت السنوات الأخيرة نقلة كبيرة بتحديث معظم الأجهزة في دائرة المختبر وبنك الدم وذلك من خلال وحدة المختبرات وبنوك الدم التي استجابت للاحتياجات وقامت بتوفير أجهزة واصناف مختلفة (أجهزة غازات الدم، أجهزة أملاح الدم، أجهزة الفحص الكيميائي الأوتوماتيكية، وأجهزة عد الدم الكامل والعديد من الأجهزة المساعدة).