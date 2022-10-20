الأوقاف تُنفذ دورة "الشبهات المعاصرة حول السنة النبوية والرد عليها"

غزة- الرأي

نفذت الدائرة العلمية بوحدة التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع مدرسة الحديث العراقية دورة بعنوان " الشبهات المعاصرة حول السنة النبوية والرد عليها" عبر تطبيق برنامج الزوم، استهدفت (200) من طلبة العلم الشرعي داخل فلسطين وخارجها، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بواقع (6) ساعات تدريبية.

وتناولت الدورة مناقشة ثلاثة محاور تضمن الأول منهج القرآن الكريم في الاحتجاج بالسنة النبوية لـ أ. د. عبد السلام أبو سمحة، فيما تناول المحور الثاني شبهات المعاصرين حول تاريخ ابتداء تدوين الحديث النبوي والرد عليها، لـ أ. د. عبد الله خلف، والثالث مآلات القول بإسقاط حجية السنة النبوية عند المعاصرين، أ. د. نبيل بن بَلْهِي

بدورها ثمنت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الشرعي د. كفاح الرملي كافة الجهود المبذولة في هذا الاطار، بالدائرة العلمية ومدرسة الحديث العراقية، منوهةً بأن إدارتها تسعى دوماً لعقد مزيد من اللقاءات والدورات العلمية بالتعاون مع الجهات الشركة وذات الصلة بهدف الارتقاء بمستوى طلبة العلم الشرعي.

من جهته قدم مدير الدائرة العلمية شكره لكل القائمين على هذا اللقاء، لافتاً إلى أن الدائرة تسعى لفتح مزيد من آفاق التعاون مع العديد من المؤسسات الشرعية داخل فلسطين وخارجها ليعود بالنفع على طلبة العلم الشرعي والمهتمين، منوهاً بأن دائرته لن تدخر جهداً في سبيل تطوير وتجويد كل ما يساهم في الارتقاء بالعلم.

وأوضحت الباحثة الشرعية في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلمية د. ميسر أبو عمرة أن الدورة تهدف لتبصير الأفهام فيما يثار حول السنة النبوية، والتصدي للطاعنين فيها، وبيان دور العلماء وطلبة العلم في سلك النهج السليم للدفاع عن السنة النبوية، منوهةً بأن الدائرة العلمية بصدد تنفيذ سلسلة من المناشط والدورات والمجالس العلمية خلال الأيام القادمة.