"أبو سلمية" يستقبل استشاري الحالات الحرجة بمستشفى وادي النيل بمصر

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية وبحضور مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات د. محمد العطار، استشاري طب الحالات الحرجة في مستشفى وادي النيل الدكتور أحمد محمدي القادم ضمن الوفد الطبي المصري.

وأكد د. أبو سلمية أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز ومساندة للطواقم الطبية، مثمنا الدور الكبير للحكومة والشعب المصري الداعم للشعب الفلسطيني.

كما وأكد د. أبوسلمية خلال اللقاء على حرص وزارة الصحة والمجمع تجويد خدمة الطوارئ وتعزيز خدماتها خاصة مع الزيادة في تعداد المترددين، وتحقيق صورة أفضل في شكل تقديم الخدمة وسهولة الحصول عليها، مشيرا إلى الخدمات الجليلة التي يقدمها قسم الطوارئ بالمجمع هذا وناقش اللقاء بروتوكولات عمل الطوارئ والحالات الحرجة وطب الكوارث، إضافة إلي ألية العمل داخل المستشفيات.

يذكر أن الوفد الطبي المصري يشمل تخصصات طبية مختلفة، قامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة وعاينت حالات مرضية، كما وألقت المحاضرات العلمية.

