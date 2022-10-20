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الغصين يتفقد كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:41

الغصين يتفقد كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية
الغصين يتفقد كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

غزة- الرأي
تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين برفقة وفد من الوزارة، اليوم الخميس، كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية للاطلاع على سير العملية الدراسية للتخصصات المهنية بالكلية.
وضم الوفد كلاً من أ. عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، أ. أحمد النجار مدير دائرة المتابعة، أ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وكان في استقبالهم د. ناصر أبو العون عميد الكلية، ود. ياسمين الخضري مدير الشؤون الأكاديمية.
وثمن م. الغصين الدور الكبير الذي تبذله الكلية في سبيل تطور تخصصاتها المهنية وحرصها على إضافة تخصصات جديدة تواكل السوق المحلي وسوق العمل، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم الطلبة.
ونفذ م. الغصين برفقة الوفد جولة ميدانية لأهم البرامج والأقسام المهنية المتاحة في الكلية، كما اطلع على أراء الطلبة في الكلية ومدى اندماجهم وطموحهم المستقبلي.
من جهته، ثمن د. أبو العون زيارة وفد وزارة العمل، مؤكداً على جهود الوزارة في سبيل تطوير العمل داخل الكليات المهنية على مستوى قطاع غزة وحرصهم على تجويد التخصصات بما يخدم الطلبة في سوق العمل الفلسطيني.
ووعد باستمرارهم وعملهم الدؤوب من أجل تطوير الكلية على كافة الأصعدة من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

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