مستشفى غزة الأوروبي يجري أكثر من 50 عملية جراحية

غزة- الرأي



قال الطاقم الطبي في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي أن الطاقم الطبي أجرى فى الشهور الثلاثة الاخيرة أكثر من 50 عملية جراحية كبرى.

وقال جراح الأعصاب والعمود الفقري في مستشفى غزة الأوروبي د. محمد الهوبي، أن من بين العمليات 24 عملية تحتاج الى مهارة عالية، منهم "عشرون "عملية جراحية فى العمود الفقرى، إلى جانب سبع عمليات لاستئصال غضاريف فى الرقبة احدهما كان على اربعة مستويات واثنان على ثلاثة مستويات.

وبين د. الهوبي أن العمليات تعد من العمليات الخطيرة و المعقدة، فيما شملت بقية العمليات تثبيت كسور في الظهر واستئصال غضاريف في الظهر و توسيع لتضيق القناة العصبية على اكثر من مستوى منها غضاريف مرتجعة ومتبقية ،

كما اجرى أطباء القسم، سبعة عشر ورما فى الدماغ والعمود الفقرى منها اربعة فى العمود الفقرى والمتبقى فى الدماغ، من بينها سبعة عمليات لاستئصال اورام فى الدماغ فى" قاع الجمجمة" تجرى لأول مرة فى قطاع غزة.

وأفاد د. الهوبي، أن جميع المرضى بحالة ممتازة ، مشيراً إلى أن اجراء مثل هذه الحالات في قطاع غزة كان سببا في تخفيف معاناة السفر للخارج لسكان قطاع غزة، مثمناً جهود فريق عمليات جراحة الأعصاب في المستشفى وعلى رأسهم الحكيم أحمد جودة