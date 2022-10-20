الزراعة تعقد ورشة حول إعداد الخطة التشغيلية والسنوية لعام 2023

غزة- الرأي

عقدت وزارة الزراعة الفلسطينية ورشة عمل بعنوان "إعداد الخطة التشغيلية والسنوية لعام 2023" وذلك في مقر مركز التدريب التابع للوزارة بمدينة غزة.

وشارك في الورشة كل م. وائل ثابت مدير عام التخطيط الزراعي والمشاريع، وممثلي الإدارات العامة والوحدات التنظيمية بالوزارة.

بدوره، أثنى ثابت على الجهد الذي تبذله دائرة التخطيط، مؤكدا على أهمية إعداد التحليل البيئي في إطار إعداد الخطة التشغيلية الذي بناء عليه سيتم صياغة أنشطة الخطة التشغيلية والسنوية 2023 من اجل الارتقاء بأداء الوزارة.

وشدد ثابت على الأهمية الكبيرة لإعداد الخطط لتحقيق مبدأ الشراكة في التخطيط والإنجاز.

من جانبها قدمت أ. مها أبو شعبان شرحا مفصلاً عن أهمية التحليل البيئي الرباعي كتحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، للبدء بإعداد الخطة التشغيلية للعام 2023.

إضافة لصياغة الأنشطة الرئيسية للخطة التشغيلية وفقًا للنموذج المعتمد من الأمانة العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بدليل الإجراءات الخاص بكل وحدة تنظيمية خلال صياغة الأنشطة.

وفي سياق الورشة عرضت م. مروة أبو عمرة نموذج الخطة السنوية ومتابعتها، مع مراعاة تفريع الأنشطة الرئيسية على نموذج متابعة الخطة السنوية المعتمد، وتوضيح الملاحظات والمعوقات المؤثرة على أداء الإنجاز، وقياس نسبة إنجاز كل ربع، والتأكيد على إعداد التقرير الشهري وفقاً للنموذج المعتمد وربطه مع أنشطة الخطة التشغيلية والسنوية.