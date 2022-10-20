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مذكرة تفاهم بين "التعليم والهلال الأحمر التركي" لتوزيع قرطاسية

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:04

غزة- الرأي

وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر التركي لتنفيذ مشروع توزيع قرطاسية على طلبة المدارس.

وقام بتوقيع المذكرة د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، والسيد خليل اكتيبية ممثل جمعية الهلال الأحمر التركي، بحضور أ. عائد الربعي مدير عام التخطيط والتطوير، وأ. إيمان عبيد رئيس قسم الاتفاقيات والمشاريع.

ويستفيد من المشرع حوالي (1000) طالب/ة من طلبة الصفوف الأول حتى الرابع الأساسي في مديريتي شمال وغرب غزة.

وقدّم ثابت الشكر لجمعية الهلال الأحمر التركي على جهودها في خدمة أبناء شعبنا في مختلف المجالات، وأن وزارته يُسعدها هذا التعاون الذي يهدف إلى دعم وإسناد الطلبة والتخفيف عنهم.

وشدد وكيل الوزارة على عمق التعاون، مقدماً الشكر لإدارات الوزارة على التواصل والتنسيق لتنفيذ هذه الاتفاقية بالصورة المثلى التي تفيد الطلبة والمدارس.

ومن المقرر أن تبدأ عملية توزيع القرطاسية على الطلبة في المدارس مطلع الأسبوع المقبل.

وعُقد في الوزارة اجتماع بين إدارة التخطيط بالوزارة وممثلين عن الهلال الأحمر التركي وذلك لبحث آليات تنفيذ المشروع.

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