التعليم تُنفذ دورة تدريبية في مجال "المركبات الهجينة و الكهربائية

غزة-الرأي

نفّذت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة دورة تدريبية في مجال المركبات الهجينة والكهربائية، وذلك بدعم كريم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

واستهدفت الدورة 24 متدرباً من معلمي مدرسة دير البلح الصناعية، ووزارة العمل، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية مجتمع تدريب خان يونس، وكلية مجتمع تدريب غزة.

واستمرت الدورة على مدار 4 أيام متتالية بواقع 20 ساعة تدريبية بشكل نظري وعملي.

وقام بالتدريب المدرب المهندس أشرف الزغير من جامعة بلوتيكنك الخليل الذي تمت استضافته بغزة.

وأوضح مدير دائرة التعليم المهني بالوزارة م. شادي هنية أن هذا التدريب يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير قدرات ومهارات معلمي المدارس المهنية بالإضافة للعاملين المتخصصين في هذا المجال من المؤسسات الأكاديمية والورش في المجتمع المحلي، مقدماً الشكر للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعمها المستمر، وشركة هيونداي لتوفير سيارة تستخدم في التدريب، والشكر موصول للمدرب وجميع المشاركين.

وشملت اللقاءات عدة محاور منها: التعرف على أنواع المركبات الهجينة والكهربائية ومكوناتها، وطرق الوقاية والسلامة عند صيانتها، والتعرف على العدد والأدوات، وفك وتركيب بعض المكونات والتدرب على فحصها وصيانتها، وكذلك استخدام أجهزة الفحص ومراقبة القراءات الحية وتحليلها، ومناقشة الأعطال الشائعة وطرق تشخيصها وصيانة الأجزاء المتعلقة بها.