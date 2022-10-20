الصحة تبحث إنشاء وحدة جراحة مخ وأعصاب بمستشفى شهداء الأقصى

غزة- الرأي

بحثت اللجنة التنفيذية لجراحة المخ و الأعصاب بالإدارة العامة للمستشفيات سبل انشاء وحدة جراحة مخ وأعصاب بمستشفى شهداء الأقصى، وذلك خلال لقائها بمدير التخصصات الطبية اليوم ، بمشاركة أ.علاء رباح من دائرة العمليات و العيادات الخارجية.

ويأتي هذا اللقاء، عقب جولة ميدانية للجنة لمستشفى شهداء الأقصى لدراسة هذا المشروع الذى يأتي في اطار تخفيف المعاناة عن سكان المحافظة الوسطى لتلقى الخدمة.

وأثنى د.خالد زمو على عمل اللجنة في تطوير الخدمات الطبية التخصصية داخل المستشفيات، لافتا الى أنه تم رفع تقرير بتوصيات اللجنة الى الإدارة العامة للمستشفيات.