العدل تبحث مع وزارة المالية خطة تغيير مقر المعهد العالي للقضاء

غزة- الرأي

بحث مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل د. فهد زيادة مع مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية أ. جبر حجازي عدداً من الملفات الهامة الخاصة بالبيئة المكانية والمتطلبات اللوجستية لوزارة العدل ومرافقها.

وتم خلال اللقاء طرح خطة لتغيير مقر المعهد العالي للقضاء للانتقال إلى مكان أوسع وتم الموافقة على الطرح من قبل وزارة المالية وذلك بحضور كل من مدير الدائرة المالية أ. آمنة حسني المدهون، ورئيس قسم المشتريات أ. قاسم أبو ريدة.

يذكر أن الإدارة العامة للشؤون المالية قامت خلال الربع الثالث من العام الجاري بعقد عشرات اللقاءات واللجان التي تبحث في تغطية كافة اللوازم المتطلبة لدى الوزارة ومرافقها ومراكز الخدمة فيها والتي تضم مركز خدمة السجل العدلي، ومكاتب كتاب العدل ومرافق الوزارة.