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وزارة الأوقاف توضح ما يتم تداوله حول أزمة المقابر

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 06:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

نشرت وزارة الأوقاف في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، توضيحاً حول ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن غزة ستواجه أزمة مقابر بعد عام من الآن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مضمون الأمر جاء خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الأوقاف مع النخب المجتمعية والإعلامية حول الرؤية المستقبلية لوزارة الأوقاف.

وقالت: "كان الحديث يدور حول المقبرة الشرقية في غزة والتي شارفت على الانتهاء خاصة وأن المساحة المتبقية تكفي لمدة عام إلى عام ونصف".

وبينت الوزارة أن الحديث كان يتمحور حول الحاجة لتعزيز ثقافة المجتمع في التعامل مع المقابر بشكل يتناسب مع تضاؤل الأراضي في غزة.

وأضافت "يجري العمل على توفير قطعة أرض خاصة بمحافظة غزة مع الجهات المختصة ممثلة بسلطة الأراضي والحكم المحلي".

 

 

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