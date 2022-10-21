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أخبار » الرياضة و الملاعب

صفعة مشجع تورط نيمار

21 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:29

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 عادت قضية صفع اللاعب البرازيلي نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، لأحد المشجعين قبل 3 سنوات للواجهة من جديد.


وحيث تورط نيمار في صفع مشجع فرنسي خلال صعوده لتسلم ميدالية فضية بعد نهائي كأس فرنسا عام 2019، وقد خسر فريقه حينها في ضربات الترجيح أمام رين.
والمشجع الذي تلقى الصفعة هو من مشجعي رين، ويبدو أن حدث شيء استفز نيمار وضربه.


تم استدعاء نيمار للتحقيق أمام الجهات القضائية في أكتوبر 2021، ورفع محامي المشجع شكوى ضد غدارة نادي باريس سان جيرمان، بحجة كشفها لهوية المشجع ما عرضه لمخاطر عديدة.


ويزعم المشجع أنه خسر الكثير من زبائن مطعمه، كما تلقى تهديدات، متهماً نيمار بتدميره.
 

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