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رسميا.. أستون فيلا يقيل مدربه ستيفن جيرارد لسوء النتائج

21 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:53

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أعلن أستون فيلا عن إقالة المدير الفنى للفريق ستيفن جيرارد، بسبب سوء النتائج، والتى كان آخرها الهزيمة أمام مضيفه فريق فولهام، مساء الخميس، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.  

وأصدر أستون فيلا بيانا رسميا أكد فيه أن المدرب ستيفن جيرارد قد ترك النادي بأثر فوري، وقال متحدث باسم النادي: "نود أن نشكر ستيفن على عمله الجاد والتزامه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وقاد جيرارد فريق الفيلانز فى 39 مباراة بالدوري الإنجليزي، خسر فى 19 مباراة، فاز فى 12 وتعادل فى 8 مباريات، سجل 45 هدفا وتلقت شباكه 53 هدفا. 

ويحتل أستون فيلا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالى برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 11 مباراة، فاز فى مباراتين، تعادل فى 3 وخسر 6 مباريات، بينما يتصدر أرسنال برصيد 27 نقطة

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو المدير الفنى السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المرشح الأول لقيادة أستون فيلا خلال الفترة المقبلة.

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