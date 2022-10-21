برشلونة يكتسح فياريال بثلاثية ويطارد قمة ترتيب الدوري الإسباني

اكتسح نادي برشلونة نظيره فياريال بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني للموسم الكروى الحالي 2022-2023.

سجل أهداف برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، وأنسو فاتي في الدقائق 31، 35، و38 على التوالي.

ونجح برشلونة في الخروج سريعاً من الخسارة القاسية التى منى بها في كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في الجولة الماضية وفاز على فياريال.

وتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة مثلها وتسجيل 24 هدفاً وتلقي 4 فقط.

بينما تواجد فياريال في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 وخسارة مثلهم وتسجيل 12 هدفاً وتلقي 6.

احتفل نادي برشلونة بنجوم روبرت ليفاندوفسكي وجافي مارتينيز، وأليسكيا بوتياس قبل انطلاق مباراة فياريال.

وشهدت الاحتفالية تواجد اللاعبون الثلاثة في ملعب اللقاء وقاموا برفع الجوائز وسط تشجيع كبير من جانب الفريق الكتالوني.

ونال جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم في العالم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة. وحصل جافي مارتينيز، لاعب خط وسط برشلونة، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب والتي تحمل اسم "كوبا".

فيما توجت بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم الإسباني أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة للمرة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو – كوندي – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا.

خط الوسط: دي يونج – جافي – بيدري.

خط الهجوم: فاتي – ليفاندوفسكي – فيران توريس.