بلدية النصيرات يبحث مع لجنة طوارئ الشتاء المركزية الاستعدادات لفصل الشتاء*

غزة-الرأي

عقد رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري في مكتبه اليوم الخميس، اجتماعا للجنة طوارئ الشتاء المركزية في النصيرات، لمناقشة الجهوزية للتعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء.



وضم الاجتماع كلا من لجنة طوارئ بلدية النصيرات، مكتب صحة البيئة بوكالة الغوث، الدفاع المدني، شركة توزيع الكهرباء، لجنة القوى الوطنية والاسلامية، وزارة الأشغال العامة، مديرية التربية والتعليم في المنطقة الوسطى، رئيس لجنة الأحياء المركزية، وتنسيقية المبادرات الفردية.



وأثنى رئيس بلدية النصيرات على الجهود التي تبذلها كافة الجهات والمؤسسات خلال مواسم الشتاء وأوقات الطوارئ، مبينا أنه كان لهذه الجهود الأثر الكبير في التخفيف من الأضرار التي لحقت ببعض المواطنين.



وأكد على أن كافة طواقم البلدية الميدانية جاهزة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء، ومعالجة أي مشكلة طفح أو تجمع للمياه قد تحدث في الشوارع العامة.

وبين انه سيتم تسوية وتأهيل الشارع الذي يصل من منطقة الحساينة إلى مفترق ابو صرار، مرورا بمصلى سلمان الفارسي، كطريق بديل للسيارات أثناء تجمع مياه الامطار قرب مدخل منطقة الحساينة.



من جانبه، ذكر مدير دائرة المياه والصرف الصحي م. نعيم قوش، أن البلدية باشرت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، العمل على تنظيف وتعزيل مصافي مياه الأمطار ومناهل الصرف الصحي وغرف مضخات الصرف الصحي، وتغذية المضخات بالسولار اللازم لتشغيلها وقت الطوارئ، تجنبا لحدوث تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع الرئيسية أو تسجيل حالات غرق لبعض المنازل المنخفضة.



بدوره أشار مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية النصيرات م. علي الهباش، إلى أن طواقم صناع الجمال تقوم بكنس الرمال من الشوارع وترحيل النفايات المنزلية بشكل يومي من كافة الأحياء والشوارع.



وذكر أنه تم توزيع الطواقم العاملة في الميدان على مصافي مياه الأمطار بشكل عام للتعامل معها أثناء أثناء هطول المطر، وخاصة تلك التي تشكل مشكلة لتجمع مياه الأمطار.



وأكد على الجهوزية التامة للتدخل في أوقات الطوارئ لمنع مصادر الخطر، والتي تتمثل في متابعة وقص الأشجار المرتفعة التي تشكل خطرا على شبكة الكهرباء وبالتالي توثر سلبا على المواطنين، بالإضافة إلى تسوية الطرق.



من ناحيته ،اكد مسئول مكتب صحة البيئة بوكالة الغوث في النصيرات أ. جهاد أبو لبدة، على أنه تم تنظيف كافة مصافي مياه الأمطار في نفوذ المعسكر، ويتم متابعتها بشكل يومي، بالإضافة إلى جهوزية الطواقم للتدخل في أي طارئ قد يحدث خلال هطول الامطار.



وشدد ممثل جهاز الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى أ. خليل سعيفان، على أن الدفاع المدني يعمل بنظام الطوارئ على مدار الساعة، ويُعنى خلال فصل الشتاء بإغاثة البيوت التي تغمرها المياه أو التي تتعرض للحرائق، داعيا المواطنين للتواصل مع الدفاع المدني من خلال الرقم المجاني 102.

بدوره أفاد ممثل شركة توزيع الكهرباء أ. ياسين صويلح، أنهم على استعداد وجهوزية تامة للتعامل مع أي طارئ متعلق بشبكة الكهرباء، داعيا المواطنين للتواصل بهذا الخصوص عبر الرقم 133.



ونوه ممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى أ. ناصر السدودي، إلى أن مدارس المديرية ستكون متاحة أمام استقبال واستضافة العائلات المتضررة أثناء المنخفض.



وأكد ممثل القوى والفصائل الفلسطينية أ. هاني مزهر، ورئيس لجنة الأحياء المركزية أ. نبيل وشاح، على دورهم المُساند للجنة طوارئ الشتاء، ودعم وتنفيذ كافة المبادرات التي تخدم أهالي النصيرات خلال الطوارئ، بالإضافة إلى تفعيل الفرق الشبابية التطوعية للمساعدة خلال أي طارئ.

وتوجّه رئيس بلدية النصيرات بالشكر لكافة الجهات، على دورها واهتمامها بالمصلحة العامة، وجهوزيتها الدائمة للتعامل مع كافة الأزمات.

