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الزراعة وجودة البيئة تبحثان سبل التعاون المشترك بينهما

21 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:14

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غزة-الرأي
إستقبل وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية د.أيمن اليازوري وفداً من سلطة المياه وجودة البيئة ممثلاً بالمهندس مازن البنا والمهندس بهاء الأغا وبحضور كل من د. نبيل أبو شمالة استشاري منظمة "الفاو" ،وعدد من المدراء العامون بالوزارة.


بدوره، أكد وكيل الوزارة على عمق العلاقة التي تربط وزارته مع سلطة المياه وجودة البيئة،مشدداُ على أهمية التعاون بينهما بما يخدم تحسين مستوي جودة البيئة، وبحث القضايا المتعلقة بالمياه.


وثمن الوفد الزائر الدور التي تلعبه وزارة الزراعة في خدمة المواطن والاقتصاد الفلسطيني على حد سواء.
 

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