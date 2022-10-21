"التنمية الاجتماعية" تعقد اجتماعا مع تجمع اهالي زارعي القوقعة

غزة-الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية في مكتب وكيل الوزارة أ امس لقاءاً مع تجمع اهالي زارعي القوقعة ، وحضر اللقاء أ. غسان فلفل مدير دائرة تأهيل وادراج الأشخاص ذوي الاعاقة .



بدوره، رحب د. غازي حمد وكيل الوزارة بالحضور ، و تطرق بحديثه أن وزارته تولي معاناة الأطفال زارعي القوقعة أهمية كبيرة وأمهم مستمرين بايجاد حلول للمصاعب التي تواجههم ويبحثون عن تقديم المساعدة لهذه الفئة المهمشة والتي تعاني اشد المعاناة في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا .



ومن جانب آخر تحدث المشاركون من التجمع عن اهم المشاكل التي يواجهونها والتي تتمثل في اربع نقاط رئيسية وهي تأهيل زارعي القوقعة , توفير قطع الغيار المطلوبة لجهاز القوقعة, الدمج التعليمي لهم , والوضع الاقتصادي لأهالي زارعي القوقعة .



وفي سياق متصل، تحدث د. حمد عن أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات لحوالي 23 فئة من المجتمع من بينها الأشخاص ذوي الاعاقة، وافاد ان وزارته تولي اهتماما كبيرا لهذه الفئة وتعمل على تقديم المساعدات والخدمات لهم ولا سيما الأدوات المساعدة والحفاظات الطبية، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجمعيات من أجل تسهيل تقديم الخدمات لهذه الشريحة .



وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على اعداد قائمة بأسماء الاطفال زارعي القوقعة بقطاع غزة والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص سواء من الوزارات أو المؤسسات المختلفة لتسهيل تقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة .

