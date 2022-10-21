وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عبد الله زكارنة وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يبحث تعزيز التعاون المشترك مع كلية فلسطين التقنية وكالة الرأي الفلسطينية إصابات إثر قمع الاحتلال قاطفي الزيتون شمال طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ 11 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات في 13 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 100 اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين في 10 أيام وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" تعقد اجتماعا مع تجمع اهالي زارعي القوقعة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة وجودة البيئة تبحثان سبل التعاون المشترك بينهما
أخبار » الأخبار الحكومية

الغصين يبحث تعزيز التعاون المشترك مع كلية فلسطين التقنية

21 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:11

111
111

غزة-الراي
بحث وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين اليوم امس م، تعزيز التعاون المشترك مع كلية فلسطين التقنية بدير البلح.


جاء ذلك بحضور كلاً من أ. عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، أ. أحمد النجار مدير دائرة المتابعة، أ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وكان في استقبالهم د. هيثم عايش عميد الكلية، د. مراد أبو منسي - رئيس قسم التعليم المستمر، أ. محمد المصري - نائب العميد لشؤون التخطيط والتطوير.


وأكد م. الغصين على أهمية التخصصات والبرامج المهنية التي تطرحها الكلية وتتوائم مع سوق العمل الفلسطيني، مثمناً دورهم الفعال في استحداث تخصصات جديدة لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.


من جانبه، أوضح د. عايش أن هناك العديد من المشاريع والبرامج المختلفة التي يتم دعمها من قبل مؤسسات خارجية ممولة بهدف اكساب الطلبة خبرات ومهارات جديدة لدمجهم في سوق العمل، مشيراً إلى أن هناك 16 تخصص مهني يتم تدريبيه داخل الكلية.


وقدم د. عايش درع تكريم لوزارة العمل على ما تبذله من جهد في متابعة ملف الكليات المهنية والعملية التدريبية وحرصها على تطوير الكليات المهنية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟