الغصين يبحث تعزيز التعاون المشترك مع كلية فلسطين التقنية

غزة-الراي

بحث وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين اليوم امس م، تعزيز التعاون المشترك مع كلية فلسطين التقنية بدير البلح.



جاء ذلك بحضور كلاً من أ. عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، أ. أحمد النجار مدير دائرة المتابعة، أ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وكان في استقبالهم د. هيثم عايش عميد الكلية، د. مراد أبو منسي - رئيس قسم التعليم المستمر، أ. محمد المصري - نائب العميد لشؤون التخطيط والتطوير.



وأكد م. الغصين على أهمية التخصصات والبرامج المهنية التي تطرحها الكلية وتتوائم مع سوق العمل الفلسطيني، مثمناً دورهم الفعال في استحداث تخصصات جديدة لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.



من جانبه، أوضح د. عايش أن هناك العديد من المشاريع والبرامج المختلفة التي يتم دعمها من قبل مؤسسات خارجية ممولة بهدف اكساب الطلبة خبرات ومهارات جديدة لدمجهم في سوق العمل، مشيراً إلى أن هناك 16 تخصص مهني يتم تدريبيه داخل الكلية.



وقدم د. عايش درع تكريم لوزارة العمل على ما تبذله من جهد في متابعة ملف الكليات المهنية والعملية التدريبية وحرصها على تطوير الكليات المهنية.

