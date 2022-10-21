العثور على الطفله المقدسية المختطفه من قبل المستوطنين

عثر مواطنون اليوم الجمعة، على الطفلة المقدسية، نورهان الصياد، بعد اختطافها من قبل المستوطنين والاعتـداء عليها بالضرب المبرح.

وأكدت عائلة الطفلة الصياد أن الطفلة نورهان "14 عاماً"، اختفت آثارها عصر يوم أمس الخميس بعد ذهابها لمحل تجاري في بلدة الطور بالقدس المحتلة، مضيفةً أن شهود عيان لاحظوا وجود حافلة في منطقة اختفاء الطفلة، تبين لاحقاً أنها تعود لمستوطنين.

ورفضت سلطات الاحتلال الاستجابة لدعوات أهالي الطور بالبحث عن الطفلة الصياد أو مراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في البلدة.

واحتشد الأهالي أمام مركز لشرطة الاحتلال في الطور احتجاجًا على إهماله في البحث عن الطفلة المفقودة لأكثر من سبع ساعات، وشكل الأهالي لجاناً للبحث عن الطفلة نورهان في مناطق القدس ومحيط المسجد الأقصى.

وسبق أن اختطف المستوطنون الطفل المقدسي محمد أبو خضير ثم أحرقوه في 2 يوليو 2014، وقد عثر على جثته في أحراش دير ياسين.

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