أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم

09:36نتائج عريضة في افتتاح الجولة السابعة من دوري المحترفين

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟