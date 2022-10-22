أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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22 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:58
غزة - الرأي:
جاءت أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية في قطاع غزة لليوم السبت، حسب وزارة الزراعة كالتالي:
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