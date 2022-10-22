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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم

22 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:58

غزة - الرأي:

جاءت أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية في قطاع غزة لليوم السبت، حسب وزارة الزراعة كالتالي:

أسعار اليوم 1615011837-2199-38
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