ريال مدريد يسعى لتعزيز صدارته للدوري الإسباني أمام إشبيليه الليلة

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" فى التاسعة مساء مواجهة من العيار الثقيل، بين ريال مدريد وإشبيلية، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 11 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد حافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز في الجولة الماضية أمام إلتشي بثلاثية نظيفة، ليستمر دون أي هزيمة منذ بداية الموسم الجاري في جميع المسابقات.

النادي الملكي رفع رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن منحه الفوز فى الكلاسيكو أفضلية ثلاث نقاط أمام برشلونة الوصيف.

أما إشبيلية فواصل سلسلة نتائجه المترنحة في موسم 2022-23 على كافة الأصعدة، حين اكتفى بالتعادل 1-1 أمام فالنسيا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويحتل النادي الأندلسي المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد عشر نقاط، جمعها من فوزين وأربعة تعادلات، فيما سقط إشبيلية في فخ الهزيمة أربع مرات منذ بداية الموسم الحالي.

وشهدت قائمة ريال مدريد العديد من المفاجآت على رأسها عودة تيبو كورتوا وكريم بنزيما

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويز لوبيز



الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ديفيد ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي



الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني



الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو