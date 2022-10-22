كيفية تغيير اللغة في تطبيق Amazon app



في كثير من الأحيان يحتاج المستخدمين إلى تغيير إعدادات اللغة في تطبيق أمازون ، خاصة إذا أراد البعض تشغيل التطبيق بلغة أخرى غير تلك التى يعمل بها، فعلي سبيل المثال إذا لم تكن اللغة الإنجليزية هي لغتك المفضلة ، فيمكنك تغييرها حسب تفضيلاتك.

كيف يمكنني تغيير إعدادات اللغة على موقع أمازون؟

- على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب ، افتح موقع أمازون وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك

- الآن ، افتح صفحة إعدادات اللغة أو انقر على أيقونة العلم الموجودة في أعلى يمين الصفحة

- ستظهر قائمة منسدلة وتختار كذلك لغتك المفضلة

- أخيرًا انقر فوق حفظ

كيف تغير تطبيق أمازون إلى اللغة الإسبانية؟

إذا تم تعيين بلدك / منطقتك المفضلة على موقع الويب على إسبانيا أو دولة أخرى ناطقة باللغة الإسبانية مثل المكسيك ، فستعرض Amazon المنتجات والصفحات باللغة الإسبانية، انقر فوق رمز العلم بجوار شريط البحث ، ثم اختر تغيير الدولة / المنطقة لتغيير الدولة أو المنطقة في متصفحك.

هل يمكنني تغيير لغتي على Amazon Prime Video؟

-انتقل إلى الإعدادات.

- قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك عندما يُطلب منك ذلك

- حدد علامة التبويب اللغة

- الآن ، اختر اللغة المفضلة وحدد حفظ

هل من الممكن تغيير اللغة على Amazon Prime Video أثناء مشاهدة شيء ما عليه؟

- ابحث عن فيلم أو برنامج تلفزيوني تريد مشاهدته وتشغيله

- الآن حدد الخيار "الترجمة والصوت"

- حدد اللغة التي تختارها

-الآن ، سيبدأ تشغيل الفيلم أو البرنامج التلفزيوني باللغة التي قمت بتغييرها

هل يمكنني تغيير اللغة على جهاز Amazon Echo؟

تؤثر التغييرات التي تم إجراؤها على اللغة المفضلة في تطبيق Alexa على استجابات Alexa وجميع الأجهزة المتصلة. حدد جهازك ولغتك المفضلة في التطبيق من خلال الانتقال إلى المزيد> الإعدادات> إعدادات الجهاز. ومع ذلك ، لا يمكن استخدام جميع اللغات مع جهاز Echo.